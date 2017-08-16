  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Muğla'da ByLock operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Muğla'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı "ByLock" operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden 7'si tutuklandı.

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Muğlada ByLock operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Muğla ve ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı "ByLock" operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden 7'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen bu kişilerden D.K, İ.E.K, M.S, Z.E, G.Ö, V.T. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Ağustos'ta Muğla ve ilçelerinde arama ve gözaltı kararı çıkarılan çeşitli meslek gruplarından 37 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, "ByLock" kullanan ve kapatılan Bank Asya'da hesabı tespit edilen 37 şüpheliden 31'i gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: Muğla, bylock, FETÖ/PDY
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