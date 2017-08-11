  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.551
    EURO 4.178
  • BIST 106738.5
    ALTIN 146.982
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Muğla'da "ByLock" operasyonu: 31 gözaltı

Muğla'da "ByLock" operasyonu: 31 gözaltı

Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı "ByLock" operasyonunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 37 kişiden 31'i gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muğlada &quot;ByLock&quot; operasyonu: 31 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik, Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı "ByLock" operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan 37 kişiden 31'i gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muğla ve ilçelerinde arama ve gözaltı kararı çıkarılan çeşitli meslek gruplarından 37 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ByLock kullanan ve Bank Asya'da hesabı tespit edilen 37 şüpheliden 31'i gözaltına alındı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

 

 

Etiketler: Muğla, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER