Muğla'da "ByLock" operasyonu: 15 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı "ByLock" operasyonunda yakalanan 34 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 15'i tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Ağustos'ta Muğla ve ilçelerinde haklarında arama ve gözaltı kararı çıkartılan, çeşitli meslek gruplarından 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, "ByLock" kullanan ve kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğu tespit edilen şüphelilerden 31'i gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında daha sonra gözaltına alınan 3 kişiyle bu sayı 34'e yükselmişti.