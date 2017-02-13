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Muğla'da balıkçı teknesi battı

Menteşe ilçesi Akbük Koyu Karaburun mevkisinde balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi kayboldu.

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Muğlada balıkçı teknesi battı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük Koyu'nda balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu 2 kişi kayboldu.

Karaburun mevkisinde avlanmak için denize açılan Hasret Karataş, Soner Yıldız, Ali Kaba ve Mahmut Can Baykara'nın bulunduğu tekne, fırtınaya yakalandı.

Alabora olan tekneden düşen Ali Kaba ve Mahmut Can Baykara yüzerek karaya çıkmayı başardı. Diğer 2 kişi ise denizde kayboldu.

Karaya çıkanların yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 helikopter, 2 sahil güvenlik botu, Muğla Emniyet Müdürlüğü dalış ekibi, UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilerek, arama çalışması başlatıldı.

Kayıp kişilerin yakınları da bölgeye gelerek arama çalışmalarını takip etti.

Sahil Güvenlik botu ile kayıpları aramaya giden ekip, şiddetini artıran fırtına nedeniyle dalış yapamadı. Bölgedeki diğer arama ekipleri de çalışmalarına sabaha kadar ara verdi. AA

Etiketler: Muğla, balıkçısı teknesi battı, akbük koyu
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