Muğla'da aranan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı.
Gümbet Mahallesi'nde eğlence mekanlarının bulunduğu sokakta Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan polis ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olma suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan B.A'yı gözaltına aldı.
Yürütülen soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen zanlının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.