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Muğla'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Muğlada 5 terörist etkisiz hale getirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda oldukları tespit edilen 7 kişilik PKK'lı terörist grubuna yönelik ortaklaşa operasyon başlattı.

Çıkan çatışmada 5 terörist ölü ele geçirilirken, 2'sinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Çatışmada bir askerin de ayağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Bölgeyi çembere alan Muğla Zıpkınlar Komando Taburu ile Bornava Komando Tugayı ve Polis Özel Harekat ekiplerinin operasyonunun sürdüğü kaydedildi.

Dün de Seydikemer İlçesi yakınlarında yol kontrolünde 4 terörist ve 3 işbirlikçisi yakalanmıştı.

Yetkililer, bu iki terörist grubunun birbirinden bağımsız hareket ettiğinin belirlendiği bilgisini verdi. AA

Etiketler: Muğla, köyceğiz, terör, operasyon, PKK
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