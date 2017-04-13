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Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Muğlada 5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.22'de merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla Valisi Çiçek: Herhangi bir can kaybı veya hasar yok

Muğla Valisi Amir Çiçek, merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can kaybı veya hasar olmadığını bildirdi.

Vali Çiçek, AFAD ekiplerini tedbir ve inceleme amaçlı Ula ilçesine gönderdiğini belirterek, "Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemede ilçe ve yakın mahallelerde can kaybı veya hasar yok. Vatandaşlardan da bu yönde bir ihbar gelmedi. İncelemeler devam ediyor." dedi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.22'de merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Etiketler: Muğla'da deprem, Muğla, deprem, AFAD
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