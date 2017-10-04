Muğla'da 4 terörist yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 4 terörist ile 3 işbirlikçi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Kumluova kavşağı bölgesinde polis ve jandarma ekiplerince başlatılan ortak operasyon kapsamında güvenlik güçleri, kontrol noktasında durdurdukları 2 araç içerisinde 4 bölücü terör örgütü mensubu ile 3 işbirlikçiyi yakaladı.

Bölgeyi çembere alan jandarma özel harekat timleri ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunun sürdüğü belirtildi.