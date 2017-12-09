Muğla'da 150 polisin katılımıyla "Narko-Kom" huzur operasyonu

Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünde toplanan ekipler, daha sonra "Narko-Kom" adı verilen huzur operasyonu kapsamında üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Kötekli Mahallesi'ndeki eğlence merkezlerinde alkol, uyuşturucu denetimi ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

Narkotimde görevli "Hera", "Oskar" ve "Moli" isimli 3 dedektör köpeğin de katıldığı operasyonda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunanlar ile üst aramalarında uyuşturucu madde bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

Bazı eğlence merkezlerinde ise yapılan anonslarla operasyona katılan ekiplere teşekkür edildi.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA