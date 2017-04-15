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Muğla ve İzmir'de FETÖ operasyonları

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda Muğla ve İzmir'de 15 kişi tutuklandı.

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Muğla ve İzmirde FETÖ operasyonları

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 8 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Muğla merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan I.A, M.Ö, Ö.Y, M.K, G.Ç, O.Ç. ve S.M. tutuklandı. K.G. ve D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muğla'nın Milas ilçesiyle İzmir, Ankara, Aydın, Antalya, Tekirdağ, Burdur ve Rize'de örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ileri sürülen 9 kişiyi gözaltına almıştı.

İzmir'de 8 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda tutuklu sayısı 8'e çıktı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezi ile Adana, Antalya ve Hatay'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çeşme Adliyesine sevk edilen zanlılardan 5'i "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 3'ü yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi. AA

Etiketler: Muğla, izmir, fetö
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