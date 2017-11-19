Muğla ve Antalya için sağanak uyarısı

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı belirtilen açıklamada, yağışların; akşam saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile Antalya ve doğusunda kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.

Rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette eseceği, dalga yüksekliğinin de 2 metreye kadar ulaşacağı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.