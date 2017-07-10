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Muğla merkezli FETÖ operasyonu

Muğla merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasındaki operasyonda haklarında yakalama kararı olan 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

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Muğla merkezli FETÖ operasyonu

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü ile irtibatlı olan, "ByLock" kullandığı tespit edilen, örgütün çeşitli kademelerinde görev aldığı anlaşılan aralarında öğretmen, polis, işçi, halkla ilişkiler uzmanının bulunduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Ankara, Manisa, Karabük, Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Etiketler: Muğla merkezli FETÖ operasyonu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
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