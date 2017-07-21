Muğla genelinde depremin ardından kriz merkezi oluşturuldu

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, "Bu kadar büyük bir depremi yaşamamıza rağmen can ve mal kaybı olmadığı için şükrediyoruz." dedi.

Vali Civelek, Muğla Valiliği 75. Yıl salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte deprem sonrası kriz merkezi oluşturulduğunu söyledi.

An itibarıyla Muğla genelinde olumsuz bir durum olmadığını aktaran Civelek, ancak yaşanan travma, panik ve korku nedeniyle vatandaşların düşme ve atlamaları sonucu basit yaralanmaların meydana geldiğini dile getirdi.

Civelek, deprem sonrası 25-30 yıllık eski binaların duvarlarında çatlaklar olduğu bilgisinin geldiğini, bölgede hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geceyi dışarıda geçirmek isteyenler için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü çalışma başlattı. Deprem sonrası bazı bölgelerde elektrik kesintileri oldu ancak kesintiler giderilmeye başlandı. Deprem sonrası trafo patlaması nedeniyle meydana gelen makilik yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bodrum Devlet Hastanesinden hasta tahliyesi olduğuna ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hastalarımız hastanede. Korkma ve panik nedeniyle basit yaralanmaları olanlar kendi tercihleri doğrultusunda hastanemizin bahçesinde acil hizmeti almaktadır. Depremin hemen ardından il genelinde bir kriz merkezi oluşturduk. Seferberlik halinde ilgili tüm taraflarla depremin olası olumsuzluklarını gidermek üzere Kızılay, AFAD ve sağlık birimlerimizle kriz yönetimi gerçekleştiriliyor. Bu kadar büyük bir depremi yaşamamıza rağmen can ve mal kaybı olmadığı için şükrediyoruz."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Bodrum'da elektrik hatlarının kopmasından kaynaklanan ot yangınlarına hemen müdahale edildiğini belirtti.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise Reşadiye Mahallesi'nde iki eski evin duvarlarında yıkıntı olduğunu, hastaneye deprem sonrası 15 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Çok sayıda tekne karaya oturdu

Öte yandan depremin ardından Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde yükselen deniz, çok sayıda tekne ve araçta hasara yol açtı. Yükselen sular nedeniyle balıkçı barınağında bulunan çok sayıda tekne karaya oturdu, bazıları da birbirlerine çarparak yan yattı.

Olayın ardından bölgeye gelen tekne sahipleri teknelerinin daha fazla zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı. Bu arada balıkçı barınağındaki iskelenin de sulara gömüldüğü dikkati çekti. Bazı teknelerin de halatlarından kurtularak açığa sürüklendikleri görüldü.

Yükselen sular, sahil şeridinde park halinde bulunan otomobillere de zarar verdi.

Depremin ardından bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.

Tekne sahiplerden Yekta Ongun, AA muhabirine, deprem sırasında ailesiyle teknede olduklarını söyledi. Çocuklarını alarak tekneden kendilerini dışarı attıklarını belirten Ongun, "Her şey kısa sürede oldu. Teknemizde büyük hasar var, suya gömüldü. Deniz suyu seviyesinde ani değişmeler olmaya devam ediyor" dedi.

Tekne sahiplerinden Metin Sakızcı da deprem sırasında tekneden çıkana kadar suların yükseldiğini belirterek, "Tekneden çıkana kadar sular yükseldi. Kendimi zor dışarı attım. Suların çekilmesinin ardından tekneye girerek özel eşyalarımı aldım. Deniz aniden yükseldi, sahildeki insanlar kendilerini zor kurtardılar. Deniz suyu kıyıdan yüz metre kadar ilerledi." ifadelerini kullandı.

Tatilcilerden Burak Buz, depremin ardından eşyalarını koymak için gittiği otomobilini bıraktığı yerden yaklaşık yüz metre ilerde hasar görmüş halde bulduğunu kaydetti. AA