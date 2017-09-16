Muğla 4,2 şiddetinde sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.33'de merkez üssü Milas olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 12,22 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Muğla'nın Milas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.33'de merkez üssü Milas olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 12,22 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.