Müftüler nikah kıymaya cumartesi başlayacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, müftülüklere nikah kıyma yetkisini veren düzenlemenin vatandaşın hizmete daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağlayacağını ifade etti.

Nikah kıyacak müftülük görevlilerinin Bakanlıkça belirleneceğini belirten Güner, uygulamanın daha başında olduklarını vurguladı. Güner, şu bilgileri verdi:

"Her ilde il müftüsü, ilçelerde ilçe müftüsü ve büro işlemlerinde çalışacak memurlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz tarafından eğitiliyor. Eğitimimiz cuma günü sona erecek. İl müftüleri ve büro görevlilerine, bir müracaat nasıl alınır, hangi belgeler istenir, bir evlendirme dosyasında hangi evraklar olur, evlenme kütüğü nasıl yazılır, uluslararası aile cüzdanı nasıl düzenlenir gibi konularda evlendirme yönetmeliğine göre eğitim veriliyor."

Şu ana kadar bir nikahı müftü kıydı

Güner, şu an itibarıyla sadece Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin oğlu Furkan Canikli ile Rabia Tuna'nın nikahının müftü tarafından kıyıldığını söyledi.

İlk olma özelliği taşıyan bu nikahı Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıydığını anımsatan Güner, müftünün, belediye memurlarının giydiği cübbeyi giydiğini, yönetmelikte yazılan merasim metnini okuduğunu ve aynı evlenme kütüğünü imzalattığını anlattı.

"Eğitimimiz cuma günü sona eriyor"

Müftülerin yeni uygulamaya ilişkin eğitimlerinin yarın sona ereceğini belirten Güner, "Bizim tarafımızdan verilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından cumartesi veya pazardan başlayarak nikahlarımız kıyılmaya başlayacak." diye konuştu.

Güner, müftülerin nikah kıyma işlemlerinde görev, yetki ve sorumluluklarını daha iyi kavramaları açısından "Evlendirme Yönetmeliği Uygulaması" kitapçığı hazırlandığını da anlattı.

AA