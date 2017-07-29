Motosikletini 'motomobil'e çevirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşaat mühendisi Mustafa Özkan, motosikletini, "motomobil" adını verdiği 4 kişinin taşınabileceği römorklu taşıta çevirdi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletini, bagajı olan, emniyet kemerli, geri gidebilme özelliğine sahip bir taşıta çevirdiğini anlattı.

Araştırma yaptığını, bagajı olan, emniyet kemerli, geri giden, sağda ve solunda yolcu taşıyabilen bir tasarım bulunmadığını ifade eden Özkan, "Ortaya böyle bir ürün çıktı. İsterseniz 4 kişilik gezi motosikleti isterseniz de 4 kişinin yararlanabileceği motosiklet olarak kullanabiliyorsunuz." diye konuştu.

Projenin yaklaşık 4 aylık bir sürede tamamlanmasının ardından onay belgesi almak için girişim başlattığını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Biz bu ürünü tasarladık, geliştirdik. Trafiğe çıkma prosedürleri için yetkili kurumlara başvuru yaptık. Ancak bir cevap alamadık. Vatandaş bir ürün ortaya çıkarmış, bunun seri üretimi için onay belgesi almak ve resmileştirmek istiyor. Fakat ilgililerden gerekli desteği alamadık. Cumhurbaşkanımız müteşebbislerin önünü açıyor, 'yerli araba üretecek babayiğit arıyorum' diyerek teknoloji, sanayi bazında atılımlar yapılmasını istiyor. Bir şey üretiyoruz ama resmileştirme noktasında sorun yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamına yaşadığım bu sorunları ilettim."

Türkiye'de motosiklet tutkunu çok sayıda kişi olduğunu ifade eden Özkan, "İki kişi binmek isteyen normal motosikleti ile gezecek. Ailece, arkadaşları ile gezmek isteyenler de bunu alıp takacak." dedi.

Türkiye'de bu ürünün ciddi bir talep bulacağına inandığını dile getiren Özkan, "Bu talebin oluşması da bu işi yapanlar, servis hizmeti verenler de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Her yapılan işin ülke ekonomisine bir katkısı vardır. Belki biz bunun yurt dışına ihracatını yapacağız. Araştırmalarımıza göre dünyada böyle bir şey yok." diye konuştu.