Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yeşilköy-Taksim seferini yapan 72T hat numaralı özel halk otobüsünün şoförü kavşağa gireceği esnada yanında seyreden motosikletliye çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düşerek, otobüsün altına girmekten son anda kurtuldu.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsteki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Motosikletliye değil otobüsün boyalarına baktı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla yere düşen sürücü ve motosikleti yerden kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular ise kapıdan dışarıya bakarak olanı biteni izledi. O esnada otobüsün içinden elinde telefonla dışarıya çıkan şoför, motosikletli gencin yanına gitmek yerine aracını kontrol etti.

Kaynak: İHA