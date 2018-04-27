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Buradasınız : » » Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Taksim’de cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, özel halk otobüsünün çarpmasıyla dengesini kaybederek, yere savruldu. Sürücü, şans eseri yaralanmadı.

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Yeşilköy-Taksim seferini yapan 72T hat numaralı özel halk otobüsünün şoförü kavşağa gireceği esnada yanında seyreden motosikletliye çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düşerek, otobüsün altına girmekten son anda kurtuldu.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsteki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kaza anı kameraya yansıdı. 

Motosikletliye değil otobüsün boyalarına baktı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla yere düşen sürücü ve motosikleti yerden kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular ise kapıdan dışarıya bakarak olanı biteni izledi. O esnada otobüsün içinden elinde telefonla dışarıya çıkan şoför, motosikletli gencin yanına gitmek yerine aracını kontrol etti.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Taksim, kaza, İstanbul
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