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Motosiklet sürücüsü kıl payı ölümden döndü

İstanbul Mecidiyeköy mevkisinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, aniden duran trafikte frene basınca kontrolünü kaybederek motosikletliye çarptı. Motosikletli ölümden döndü.

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Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi.

Bir genç, motosikletliyle seyir ettiği sırada karayolundaki trafik bir anda durdu. Trafiğin aniden yavaşladığını geç fark eden otomobil sürücüsü ise frene bastı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şerit değiştirdi. Orta şeride giren otomobil motosiklete çarptı. Olayda kısa sürede direksiyon hakimiyetini sağlayan motosikletli, ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar ise kask kamerasına yansıdı. 

"Az kalsın beni öldürüyordun"

Kaza sonrası motosikletini emniyet şeridine park ederek duran trafikte otomobile doğru yürüyen genç, sürücüye "Az kalsın beni öldürüyordun" diyerek tepki gösterdi. Sürücü ise, önündeki aracın bir anda durdurduğunu söyleyerek kendisini savundu. Taraflar, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.  

Kaynak: İHA

Etiketler: motosiklet kaza, Mecidiyeköy, İstanbul
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