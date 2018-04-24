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Buradasınız : » » Motosiklet sürücüsü hamile kadına saldırdı

Motosiklet sürücüsü hamile kadına saldırdı

Hatay’ın Antakya ilçesinde 8 aylık hamile bir kadın, kendisine çarpan motosiklet sürücüsü tarafından darp edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Antakya ilçesinde bir motosikletli 8 aylık hamile bir kadına çarptı, kadın tepki gösterince darp etti.

Yoldan geçen yaşlı bir adam şahsın hamile kadına tekme atmasına müdahale etti ancak saldırgan bu kez yaşlı adamı hedef aldı. Yaşlı adamı kask ile yaralayan saldırgan, motosikleti ile kaçmak üzereyken yoldan geçen bir asker tarafından etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen saldırgan çevrede toplanan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis şahsı gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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