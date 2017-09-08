Motosiklet ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Develi Durağı mevkisinde Fatih T. (16) yönetimindeki 54 H 4256 plakalı motosiklet, Selçuk K. idaresindeki 41 P 4591 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fatih T. ve arkasında bulunan Metin K. yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu arada servis şoförü Selçuk K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza yerinden kaçan ve daha sonra Fatih Devlet Hastanesi'ne gelen Metin K'nın ise tedavisi sürüyor.