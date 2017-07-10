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Motoruna kuş çarpan uçak zorunlu iniş yaptı

Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra acil iniş yaptı.

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Motoruna kuş çarpan uçak zorunlu iniş yaptı

Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere havalanan 137 yolculu THY'ye ait yolcu uçağının motoruna kalkıştan kısa süre sonra kuş çarptı.

Durumu fark eden pilot, uçağı döndürerek havaalanına acil iniş yaptı.

Güvenli bir şekilde gerçekleşen inişin ardından uçakta incelemelerde bulunan teknisyenler, uçağın uçuşa uygun olmadığını belirledi.

Uçak, bakıma alınırken, yolculara bilet iadesi ve değişimi ya da uçağın hazırlanmasına kadar konaklama dahil tüm masraflarının karşılanması imkanı sağlandı.

Etiketler: kayseri istanbul seferi, uçuşlar, THY
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