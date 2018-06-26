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Moto kuryenin ilginç dolu önlemi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısına kulak veren moto kurye Kemal Gören, yağışa karşı ilginç bir yöntem geliştirdi.

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Moto kuryenin ilginç dolu önlemi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine İstanbul'daki bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü branda, strafor, tente ve paspaslarla kapattı.

İstanbul'da moto kuryelik yapan Kemal Gören ise dolu yağışına karşı kendi yöntemleriyle önlem aldı.

Gören, ceviz büyüklüğünde yağması beklenen doluya karşı üzerini tamamen "karton zırh" ile kapladı. 

Gören'in bu hali akıllara Demir Adam filmini getirdi. 

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul genelinde beklenen dolu riskinin en aza indiğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber

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