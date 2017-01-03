Modacı Şansal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilen ve gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından işlem yapılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan Şansal'ın işlemleri sürüyor.

Sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerin yayınlanması üzerine KKTC'den sınır dışı edilerek dün akşam Türkiye'ye getirilen Şansal'ın, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada, Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağıyla Atatürk Havalimanına inen Barbaros Şansal'ı apronda darbettikleri iddiasıyla 8 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Olay

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, dün akşam Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı ile Atatürk Havalimanına getirilerek, gözaltına alınmıştı. Polisler tarafından uçaktan indirilen Şansal, apronda kendisine tepki gösteren bazı kişiler tarafından darbedilmişti.