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Buradasınız : » » "Mobil Park Polisi" projesi uygulanmaya başlandı

"Mobil Park Polisi" projesi uygulanmaya başlandı

Eskişehir'de ailelerin ve çocukların parklarda rahatça gezebilme için hazırlanan “Mobil Park Polisi” projesi hayata geçirildi.

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&quot;Mobil Park Polisi&quot; projesi uygulanmaya başlandı

Eskişehir'de ailelerin ve çocukların parklarda rahatça gezebilme için hazırlanan “Mobil Park Polisi” projesi hayata geçirildi.

Eskişehir Valiliği, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuyla kentte 5 Haziran'da hayata geçirilen proje kapsamında, 2 erkek ve bir kadın polis ile bir zabıta memurundan oluşan ekip, parklarda devriye görevini yürütüyor.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, proje çerçevesinde kentteki çeşitli parklarda yaşanan güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesinin ardından gerekli tedbirleri alan ekipler, burada yaşanan olumsuz olaylara da en hızlı şekilde müdahale ediyor.

“Mobil Park Polisi Projesi” kapsamında, kentte analizi yapılan parklardan 118'i ''yüksek risk grubu'' içinde değerlendirildi. Ekipler, söz konusu parklarda yaptıkları uygulamalarda 750 kişiye Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaptı. Hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Vatandaşlar uygulamadan mutlu

Kentte hayata geçirilen proje vatandaşları da mutlu etti.

Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Satar Caddesi'ndeki Anıt Park'ta ailesi ile vakit geçiren Gülfem Uzunerbaş, uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi.

Projenin hayata geçirilmesi ile artık daha güvenli bir şekilde parklarda gezdiklerini belirten Uzunerbaş, artık bu tür yerlerde tedirgin olmadıklarını kaydetti.

Yakınlarıyla parkta piknik yapan Ayşegül Çakı ise daha önce korkup, çekinerek geldikleri parklarda uygulamanın başlamasıyla rahat nefes aldıklarını dile getirdi.

Etiketler: eskişehir, Mobil Park Polisi projesi
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