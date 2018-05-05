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MOBESE kameralarından sürücülere uyarı niteliğinde trafik kazası görüntüleri

Aksaray, Kilis, Bingöl ve Elazığ'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı. Kazaların büyük bölümüne, dikkatsizlik ve aşırı hız neden oldu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:42





