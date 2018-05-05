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Buradasınız : » » MOBESE kameralarından sürücülere uyarı niteliğinde trafik kazası görüntüleri

MOBESE kameralarından sürücülere uyarı niteliğinde trafik kazası görüntüleri

Aksaray, Kilis, Bingöl ve Elazığ'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı. Kazaların büyük bölümüne, dikkatsizlik ve aşırı hız neden oldu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.

MOBESE kameralarına yansıyan bir görüntüde, Aksaray'da ana yola kontrolsüz çıkan bir otomobil motosiklete çarpıyor. Motosiklet sürücüsü, savrularak zemine düşüyor.

Kilis'te üzerinde iki kişi bulunan motosiklete, TIR çarpıyor. Motosiklettekiler, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

Bingöl'de sürücüsünün yol ortasında bir kişiyle konuştuğu otomobile karşı yönden gelen otomobil çarpıyor. Kazada, yaya ve onunla konuşan araç sürücüsü yaralanıyor.

Elazığ'da ise yola kontrolsüz çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyonunu çevirdiği kamyonet, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen kadına çarpıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: MOBESE, trafik kazaları
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