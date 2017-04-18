Mitinglerde 95 bin polis görev yaptı

Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, anayasa değişikliği halk oylaması süresince başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi parti liderleri, 81 ilde 122 miting ve açık hava toplantısı gerçekleştirdi. Etkinliklerin güvenliği için çevre illerde alınan tedbirlerin haricinde sadece mitinglerde görev yapması amacıyla kurulan 2 bin kişilik Takviye Hazır Kuvvet birliği de görev yaptı.

Özel olarak seçilen Takviye Hazır Kuvvet personeli, başta konvoy güvenliği, miting alanı giriş noktalarında arama, miting alanı içerisinde güvenliği sağlama faaliyetleri olmak üzere mitinglerle ilgili tüm tedbirler için Ankara Elmadağ'da özel bir eğitimden geçirildi. Hazır kuvvet personelinden bazılarının üzerine yerleştirilen seyyar kameralarla çalışmalar "Merkezi Kamera Kontrol Sistemi" ile canlı olarak izlenerek denetlendi.

Siyasi liderlerin halk oylaması sürecinde düzenlenen 122 etkinliğin tamamında güvenliği sağlamak için illerin kendi personelinin yanı sıra Takviye Hazır Kuvvet ile çevre illerden çevik kuvvet, özel harekat, bomba uzmanı ve diğer personelden oluşan 95 bin polis görevlendirildi.

Çevre illerden takviye olarak gelen polislerin ulaşımı, uzaklığa göre hava veya karayolu ile sağlandı.

Günübirlik yapılan görevlere katılan takviye kuvvetler ve görev yapan diğer personel, miting ve açık hava etkinliklerine katılan yaklaşık 5 milyon vatandaşı tek tek kontrol ederek, toplantıların güvenli bir şekilde tamamlanmasına katkı sağladı. AA