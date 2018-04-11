MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cü tutuklandı

FETÖ'nün Balkan yapılanmasının üst düzey isimleri, Mart ayında Kosova'da MİT'in başarılı bir operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Şahıslar yaklaşık 2 haftadır, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanıyordu.

Uluslararası casuslukla suçlanıyorlar

14 günlük gözaltı süreleri sona erdi. FETÖ/PDY ile mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Global terör örgütü Uluslararası casusluk ile suçlanıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 FETÖ üyesi uluslararası casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kosova'dan "paketleyerek" getirdiği FETÖ mensupları için savcılık tutuklanmaları istemiyle müzekkere hazırladı.

Ülkelerin güvenlik-istihbari bilgilerini devletlere aktarıyorlar

Müzekkere'de çok net tespitler var.

"Her ne kadar örgüt tarafından yurt dışında eğitim-öğretim faaliyetleri yürütüldüğü algısı ulusal ve ulusalararası kamuoyuna verilmeye çalışılsa da asıl amacın, eğitim öğretim faaliyetleri görünümü altında o ülkelerin güvenlik ve istihbari bilgilerini temin ederek işbirliği yaptığı ülke ve devletlere aktarmak" olduğu anlaşılmıştır."

Kosova'da MİT'in operasyonu ile yakalanan 6 FETÖ üyesi hakkındaki savcılık müzekkeresi @trthaber'de.https://t.co/HZBUuUju2c pic.twitter.com/JCfSkNZyo8 — TRT HABER (@trthaber) 11 Nisan 2018

FETÖ'nün amaçlarına dair net ifadeler

Savcılık Müzekkeresinde yurtdışındaki FETÖ Okullarının amacı da vurgulandı.

"Özellikle ekonomik açıdan gelişmemiş olan Balkanlar, Afrika, Türki cumhuriyetler ve diğer ülkelerde örgütün asıl amacının ülke yönetimlerinde etkin olan işadamı, askeri, idari ve mülki yönetici konumundaki kişilerin çocuklarına sözde eğitim verilerek kendi örgütsel ve ideolojik görüşlerinin empoze edilmesidir."

Sahte iyilik hareketi algısı

Müzekkere'de örgütün, Türkçe Dil Olimpiyatları, Kurban-Zekat gibi ve diğer bağış ve gezi organizasyonları yapılarak da sahte iyilik hareketi algısı oluşturduğu da vurgulandı.

MİT, Kosova'dan "paketleyerek" getirdi

Kosova'dan getirilen 6 kişi FETÖ'nün Balkan yapılanmasında üst düzey görevdeler. FETÖ'nün Balkan Yapılanmasındaki üst düzey 6 isim 29 Martta MİT tarafından Türkiye'ye getirilmişti.

Mustafa Erdem bir dönem örgütün sözde Kosova imamlığını yapıyordu. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un aktif kullanıcısıydı. Hasan Hüseyin Günakan ile Yusuf Karabina da Bylock kullanan diğer iki isim.

Cihan Özkan, FETÖ'nün talimatıyla Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdı. Osman Karakaya, FETÖ ile bağlantılı derneklere yardımda bulundu.

Kahraman Demirez ise örgütün şifreli haberleşme programı Kakao Talk üzerinden örgüt mensuplarıyla görüştü.

Kaynak: TRT Haber