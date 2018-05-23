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Kara Havacılık Komutanlığı davasında 122 sanığın ağırlaştırılmış müebbeti istendi

Kara Havacılık Komutanlığı davasında, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için de 4 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:27





