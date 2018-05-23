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Kara Havacılık Komutanlığı davasında 122 sanığın ağırlaştırılmış müebbeti istendi

Kara Havacılık Komutanlığı davasında, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için de 4 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Kara Havacılık Komutanlığı davasında 122 sanığın ağırlaştırılmış müebbeti istendi

MİT ve Genelkurmay binalarını vuran helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında savcı mütalaasını açıkladı. Mahkeme 122 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Kaynak: AA

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