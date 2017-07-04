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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettiği belirtilen FETÖ'nün "sivil imamlarının" da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettiği belirtilen FETÖ'nün "sivil imamlarının" da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı.

"Görüşme içerikleri ABD Başkonsuluğuna soruldu"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, iddianamade, MİT tırlarının durdurulmasının ardından şüpheli "imam"ların ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu belirterek, bu görüşme içeriklerini ABD Başkonsolosluğuna sorduklarını belirtti.

"Talimat Gülen tarafından verildi"

Fidan, FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki bir tanığın, "MİT tırlarının durdurulması, görüntüsünün alınması ve ifşa edilmesi talimatının kendisine Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğini" anlattığını ifade etti.

"Görüntüleri verenlere yönelik soruşturma sürüyor"

Fidan, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınlatması için tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na veren kişi veya kişilere yönelik soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Etiketler: mit tırları, iddianame
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