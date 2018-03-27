MİT tırlarının durdurulması davasının duruşmaları kapalı yapılacak

Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görülüyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, 15 tutuklu sanık, 3'ü Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla olmak üzere 10 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Ali ihsan Horasan, Cumhuriyet Savcısı'na duruşmaların kapalı yapılıp yapılmaması konusunda görüşünü sordu.

Cumhuriyet Savcısı da devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti.

Sanık avukatları da duruşmaların gizli yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını savundu.

Mahkeme, konuya ilişkin kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Davanın duruşmaları kapalı yapılacak

Ara sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin devlet sırrı kapsamında olmasını, Yargıtay'da görülen ana davanın duruşmalarının kapalı yapılmasını dikkate alarak, kamu güvenliği nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 182. maddesi uyarınca duruşmaların kapalı yapılmasına ve salonun boşaltılmasına (sanık ve avukatlar hariç) karar verdi.

Kararın ardından duruşmada bulunan izleyiciler, sanık yakınları ve basın mensupları salondan çıkarıldı.

55 sanık yargılanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca MİT tırların durdurulmasına ilişkin hazırlanan 6. iddianamede, tırların durdurulması olayını organize ettikleri tespit edilen FETÖ'nün 11 "sivil imamı" ile örgüt davaları kapsamında tutuklanan 11 kişinin de yer aldığı 55 sanık var.

İddianamede, bir tuğgeneral, 2 albay, 2 yarbay, 7 binbaşı, 11 yüzbaşı, 14 üsteğmen, bir teğmen, 3 asteğmen, 2 uzman çavuş, bir eski MİT mensubu, 5 öğretmen, bir RTÜK uzman yardımcısı, 2 doçent doktor, bir Sağlık Bakanlığı uzman yardımcısı, bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlisi ve bir de Mersin Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) görevlisi "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

"Talimatı bizzat Gülen verdi"

Sanıklardan 11 "sivil imam"dan 9'unun firari olduğu, Süleyman Gürbüz ve Hasan Bektaş'ın tutuklu olduğu belirtilen iddianamede, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olan ve başka FETÖ dosyasından tutuklu bulunan bir tanığın "MİT tırlarının durdurulması talimatını, Pensilvanya'da yüz yüze görüştüğüm Fetullah Gülen bizzat verdi. Gülen, her türlü çalışmanın yapılması, tırların durdurularak görüntülerinin kayda alınması ve çarşaf çarşaf yayımlatılması talimatı verdi." şeklinde beyanda bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, MİT'e ait tırların durdurulmasında aktif görev alan FETÖ/PDY yöneticilerinden sanık Bayram Andaç'ın, tırların durdurulmasının hemen ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunu arayarak görüşmeler yapmasının şüpheli bulunduğu belirtiliyor.

"ABD'den hala cevap yok"

İddianame hazırlandıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, bir basın açıklaması yapmıştı. Başsavcı Fidan açıklamada "MİT tırlarının durdurulması olayından sonra FETÖ yöneticisi Bayram Andaç'ın, ABD Büyükelçiliği ve ABD Başkonsolosluğu ile 5 dakika 33 saniye, Muharrem Gözüküçük'ün ise 3 dakika 8 saniye süren telefon görüşmeleri var. Belirtilen tarihlerde hangi gerekçelerle Büyükelçilik ve Başkonsolosluğun arandığı, hangi nedenlerle görüşme yapıldığını sordum. Görüşme içeriğinin bildirilmesini istedim. Cevabını bekliyorum" demişti.

Bu arada söz konusu cevap hala gelmedi.

Firari ''imam'' iddianame hazırlandıktan sonra yakalandı

FETÖ'nün "sivil imamı" 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde, "tırları durduran askerlerin imamı" olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan Süleyman Gürbüz, Eylül 2017'de Mersin'deki örgütün "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen Süleyman Gürbüz, davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanmıştı.

Kaynak: AA