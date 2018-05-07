MİT tırlarının durdurulması davasında Erdem Gül'ün dosyası ayrıldı

MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün yeniden yargılanmasına başlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranması talep edilen Can Dündar katılmazken, tutuksuz sanık Erdem Gül duruşmada hazır bulundu. Duruşmada müdahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT'i avukatları temsil etti.

"Duruşmanın kapalı yapılması" hususuyla ilgili görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya, davanın devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerine ilişkin olduğu gerekçesiyle duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti.

Duruşmalar kapalı yapılacak

Kapalılık talebiyle ilgili beyanı sorulan sanık avukatları, herhangi bir kamu yararı söz konusu olmadığını öne sürerek, duruşmanın açık yapılmasını istedi.

Duruşmaların kapalı yapılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanık Can Dündar'ın Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazıya henüz cevap verilmediğini bildirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) avukatı Ela İlden'in, "Can Dündar'ın yazdığı kitapların basımı ve 'Mustafa' isimli belgeselinin yayımının durdurulması, eserlerinin toplatılması" talepli 18 Nisan tarihli dilekçesinin İzmir'den mahkemeye gönderildiğini belirten heyet, dilekçenin davayla bir ilgisi bulunmadığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Erdem Gül'ün dosyası ayrıldı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 8 Mart 2018 tarihli bozma ilamına uyulmasına hükmeden heyet, Yargıtay ilamına karşı sanık ve taraf avukatlarının beyanını Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile aldı.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan heyet, sanık Erdem Gül hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına ve başka bir esasa kaydedilmesine hükmetti.

Sanık Can Dündar ile ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla Belçika yetkili adli makamları nezdinde yapılan iade sürecinin tamamlanmasının beklenilmesini kararlaştıran heyet, Dündar'ın yargılanacağı duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül tutuklanmıştı.

Gül ve Dündar'a "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamaları yöneltilmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet gazetesinde yer verdikleri gerekçesiyle yargılanan Dündar ve Gül hakkındaki kararı, 6 Mayıs 2016'da açıklamıştı. Mahkeme, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan Dündar'ı 5 yıl 10 ay, Gül'ü ise 5 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Dündar ve Gül'ün, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan beraatına karar veren mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ise "FETÖ/ PDY örgütünün varlığı yönünde kesin bir yargı hükmü mevcut olmadığı, varlığı yönünde henüz kesin bir yargı hükmü mevcut olmayan bir örgüte yardım etmek şeklinde yüklenen suçtan herhangi bir suretle hüküm kurulamayacağı" gerekçeleriyle dosyanın ayrılmasına hükmetmişti.

Yargıtay kararı bozmuştu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Can Dündar'a verilen 5 yıl 10 ay, Erdem Gül'e verilen 5 yıllık hapis cezası kararlarını bozmuştu.

Daire, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine hükmetmişti.

Yargıtay, Can Dündar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 328. maddesinde düzenlenen ve 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirtmişti.

Dündar hakkında gıyabi tututlama ve kırmızı bülten talebi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Yargıtay'dan dönen davaya ilişkin 2 Nisan'da hazırladığı tensip tutanağıyla, Dündar'ın kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulunduğu ve bu nedenle kendisine ulaşılamadığını belirterek, bu kişiyle ilgili gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.

Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde de bulunan heyet, Dündar'ın Belçika'dan iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı ile yazışma yapılmasını karara bağlamıştı.

Kaynak: AA