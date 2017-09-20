'MİT tırlarını durduran subayların imamı' tutuklandı

Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te "MİT tırlarını durduran subayların imamı" olduğu tespit edilen firari sanık Süleyman Gürbüz, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "casusluk" suçlarından tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "sivil imamı" 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde, "tırları durduran askerlerin imamı" olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan Süleyman Gürbüz, geçen ay Mersin'de örgütün "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul'a getirilen Süleyman Gürbüz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'deki duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Süleyman Gürbüz'ü, "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ kurma veya yo¨netme", "Tu¨rkiye Cumhuriyeti hu¨ku¨metini ortadan kaldırmaya veya go¨revini yapmasını engellemeye tes¸ebbu¨s", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''devletin gu¨venligˆine ilis¸kin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla ac¸ıklama'' ve ''anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s etme'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Gürbüz kritik bir isim

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Süleyman Gürbüz'ün, MİT'e ait tırların 19 Ocak 2014'te Adana ili Ceyhan ilc¸esinde durdurularak aranması maksadıyla faaliyette go¨rev alan MI·T mensuplarının telefonlarının 7 Ocak 2014 tarihi itibarıyla Ankara I·l Jandarma Komutanlıgˆı I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ personelince dinlenmesi, tırların Ankara'da takip edilmesi ve Adana I·l Jandarma Komutanlıgˆı I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ personeline tırlarla ilgili bilgiler aktarılarak sahte ihbarın yapılması eyleminin organizesinde go¨rev alan ve Ankara, Adana, Mersin bo¨lgesinde TSK ic¸erisine sızmıs¸ FETO¨/PDY silahlı tero¨r örgu¨tu¨ mensuplarının o¨rgu¨t imamlıgˆını yapan sivil kişilerden olduğu belirtildi.

Sanık Gürbüz'ün tırların durdurulmasına ilişkin Nevşehir'de yapılan toplantıya katıldığı, o¨rgu¨t ic¸i iletis¸imi sagˆlamak ic¸in operasyonel hat kullandığı kaydedilen iddianamede, diğer sanıkların Gürbüz'ün örgüt içerisinde önemli bir pozisyonda görev yaptığına ilişkin ifadelerine yer verildi.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Gürbüz'ün, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanması davasının tutuklu sanığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul ile "Bylock"tan mesajlaştıkları da dava dosyasına girdi.

Bu arada, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "Selam Tevhid'de kumpas" davası ile birleştirilme talebine ilişkin olarak ise MİT tırları dosyasının önceden "Selam Tevhid'de kumpas'' dosyasından ayrılıp Yargıtay'a gönderilmesini gerekçesi göstererek, iddianamenin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar vermişti. Söz konusu dava dosyası Yargıtay'a bu hafta gönderildiği öğrenildi.