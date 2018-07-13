MİT Müsteşarlığı Başkanlık oldu

Anayasa değişikliğine uyum için çıkarılan KHK'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı giriş kapısındaki yazıda değişiklik yapıldı.

Anayasa değişikliğine uyum için 703 Sayılı KHK ile Başkanlık olan MİT'in, Yenimahalle'deki merkez binasının girişindeki "T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Müsteşarlığı" yazısı, "T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Başkanlığı" olarak değiştirildi.

Farklı binalarda hizmet veren ve mevcut binasına 1970'te taşınan teşkilatın ana giriş kapısına, Kasım 2000'e kadar kurumla ilgili herhangi bir ibare yazılmamıştı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında örgüt mensuplarının hedef aldığı tahrip edilen ana giriş kapısı, daha sonra onarılmıştı.

Kaynak: AA