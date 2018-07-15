MİT bir FETÖ'cüyü daha yakaladı

12 Temmuz'da iki farklı ülkeden getirdiği FETÖ mensuplarını Türk adaletine teslim eden MİT, benzer bir çalışmaya daha imza attı.

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.

Algı operasyonları

MİT bugün öğleden sonra İnan'ı Ukrayna'dan yurda getirdi.

FETÖ'cü İnan, darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüttü.

Siyasileri hedef aldı

Pensilvanya'nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetler ile devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlar yaptı.

Farklı isimlerle özellikle İzmir'de faaliyet yürüten İnan, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.

MİT'in ses getiren operasyonları

MİT, 12 Temmuz 2018'de terör örgütünün "Azerbaycan kasası" ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan iki üst düzey teröristi yakaladı.

FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'dan, Salih Zeki Yiğit ise Ukrayna'dan getirildi.

83'e yükseldi

MİT, 29 Mart'ta örgütün Balkan yapılanmasındaki 6 FETÖ üyesini Kosova'dan, 10 Nisan 2018'de ise üç örgüt mensubunu Gabon'dan Türkiye'ye getirdi.

Son operasyonla getirilen FETÖ mensubu sayısı ise 83'e çıktı.

Kaynak: AA