Mısır'daki cami saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Türk ve Mısırlı iş adamlarının katılımıyla düzenlenen Türk-Mısır İş Forumu kapsamında Konya'da bulunan Mısırlı ve Türk iş adamları, Ravda Camisi'ne yönelik saldırıda hayatını kaybedenler için Mevlana Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldı.

Konya'da bulunan Mısır heyetinin Başkanı iş adamı Şerif el-Berberi, "Türk kardeşlerimizin olayı kınamaları, bizim burada gördüklerimiz ve ölenler için bir günlük yas ilan edilmesi, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisini gösteriyor." dedi.

"İnsanların gerçek yüzü zor zamanlarda ortaya çıkıyor. Türkiye olaydan sonra şerefli bir tutum sergiledi" diyen Berberi, iki tarafın da farklı görüşleri olabileceğini ancak zamanla hataların sona ereceğini belirterek, iş adamlarının ziyaretler ve ilişkilerle iki ülke arasında daha geniş ufuklar açılmasına katkı sunduğunu söyledi.

Kuzey Sina Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ravda Camisi'ne cuma günü düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısını 309 olarak açıklamıştı.

Başsavcılık da saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırganların 25-30 kişi olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA