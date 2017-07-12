Mısır tarlasında hint keneviri yetiştirmiş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, mısır tarlasına ekili bin 670 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki tarım arazileri üzerinde helikopterle incelemelerde bulundu.
İncelemelerde, Doğankent Mahallesi'ndeki mısır tarlasının 3 farklı noktasına ekili Hint keneviri olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, boyu yaklaşık 2 metreyi bulan mısırların arasında helikopterdeki polislerin telsizle yönlendirmesiyle Hint kenevirlerini bulabildi.
Ekipler, bin 670 kök Hint kenevirini sökerek imha etmek üzere emniyete götürdü.
Gözaltına alınan tarla sahibi A.A, ifadesinde, Hint kenevirlerini kendisinin ekmediğini, kimin ektiğini de bilmediğini iddia etti.
A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.