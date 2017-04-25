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Misafir çocuklardan hüzünlü veda

"23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali" kapsamında Kocaeli'de konuk edilen 41 ülkeden bin çocuk, misafir oldukları ailelerden gözyaşlarıyla ülkelerine döndü.

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Misafir çocuklardan hüzünlü veda

"23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali" kapsamında Kocaeli'de konuk edilen 41 ülkeden bin çocuk, misafir oldukları ailelerden gözyaşlarıyla ülkelerine döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen festival, 23 Nisan akşamı sona ererken, çocuklar arasında unutulmayacak hatıralar bıraktı.

Dünyanın 41 ülkesinden festivale katılmak için kente gelen çocuklar bir hafta boyunca misafir oldukları Türk ailelerle vakit geçirdi.

Mimar Sinan Ortaokulu'ndaki öğrenci ailelerine konuk olan Makedonyalı çocuklar, ülkelerine dönme vakti geldiğinde duygulu anlar yaşadı.

Aile fertleri ve yaşıtlarıyla uzun süre sarılan çocuklardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

"Burada kendimizi evimizde hissettik"

Makedonyalı çocuklar, Türkiye'de ailelerin misafirperverliğinden bahsederek, burada kendilerini evlerinde hissettiklerini kaydetti.

Misafir oldukları aile ve yaşıtlarıyla gelecekte de iletişim kurmaya devam edeceklerini anlatan Makedonyalı öğrenciler, ailelere teşekkür etti.

Veliler de Makedonyalı çocukların artık Kocaeli'de de bir aileleri ve dostları bulunduğunu aktararak, onlarla görüşmeye devam edeceklerini bildirdi.
 

Etiketler: 23 nisan, çocuk festivali
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