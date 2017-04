Miraç Kandili bugün idrak edilecek

İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün Müslümanlar tarafından idrak edilecek.

Miraç Kandili, Müslümanların büyük önem verdiği ve 8 Nisan'da başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

Hazreti Muhammed, yolculuğunda ''Burak'' adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz Miraç gecesi farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi de bu gecede verildi.



Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Miraç Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, bugün idrak edilecek Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece, ilahi lütuf ve bereketler barındıran, hikmet ve muştularla gelen Miraç Kandili'nin idrak edileceğini anımsattı.

Kandilin yüreklerdeki imanı ve topraklardaki emanı güçlendiren, millet, ümmet ve insanlık alemi için hayra, huzura, barışa vesile olan bir gece olmasını Cenabı Hakk'tan niyaz ettiğini belirten Prof. Dr. Görmez, bütün müminlerin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Miracın, hüzün ve elem dolu günlerden geçmekte olan Hazreti Muhammed'in, Rabb'i tarafından teselli edildiği ve huzura kabul buyrulduğu gece olduğunu ifade eden Görmez, şu bilgileri verdi:

"Miraç, Sevgili Peygamberimizin Allah'ın izni ve keremiyle önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da sonsuz kudretin ayetlerini müşahede etmek üzere semaya yükseltildiği yolculuktur. Miraç, Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumanın, Rabb'imizden gelen davete icabet ederek her adımda O'na yaklaşmanın adıdır. Miraç, yücelme, maddeden uzaklaşarak manaya erişme, süfli olandan vazgeçip ulvi olana yönelme çabasıdır. Asırlar önce gerçekleşen bu mucizenin her bir Müslüman için değeri ve anlamı büyüktür. İnsanlığın hürmeti, merhameti, muhabbeti unuttuğu, emaneti zayi ettiği, benliğini ve kimliğini kaybettiği, menfaat ve adavet girdaplarında boğulduğu günümüzde miracın derin anlamı bir daha hatırlanmalıdır. Alnı secdeye her değdiğinde miracı yaşayan mümin, bu kutlu yolculuğun mesajına aşina olmalı, miraç bilincini kuşanmalı, hayatının bütün katmanlarında manevi inkişafın yollarını aramalıdır."

"Mümin miraçsız, miraç Mescid-i Aksa'sız olmaz"

Mehmet Görmez, müminlerin, yücelmenin yegane yolunun Allah'a kul olmaktan geçtiğini, mal, mülk, makam, mevki uğruna inancını ve erdemlerini feda ederse vuslata eremeyeceğinin farkında olması gerektiğine dikkati çekerek, "Zira hem Cenabı Hakk'ın katında hem de toplum nezdinde kadri yüce bir insan olmak, sıddık olmakla, özü sözü bir, güvenilir, mütevazı, fedakar ve samimi bir mümin olarak yaşamakla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Miraç ile geçmişte göklere uzanan yolculuğun bugün insanların iç dünyasına doğru devam etmekte olduğunu belirten Görmez, "Peygamberimizin kadem-i şerifinde Mekke'yi Kudüs'e bağlayan yol, bugün hepimizin gönlünde bu iki harem beldeyi buluşturmaktadır. Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken tevhid, birlik, kardeşlik, kulluk için yaptığı çağrı, bugün Mescid-i Aksa için ümmet, özgürlük, diriliş, dayanışma şuuruna dönüşmelidir. Unutulmamalıdır ki mümin miraçsız, miraç Mescid-i Aksa'sız olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın ve zulmün kol gezdiği İslam coğrafyasında güvenin, huzurun, emniyet ve hürriyetin yeniden hakim olmasının, Müslümanların miraç değerlerini benimsemesiyle mümkün olacağını vurgulayan Prof. Dr. Görmez, şunları kaydetti:

"Sadece İslam dünyasının değil, bütün bir insanlığın yücelmesine ve yükselmesine engel teşkil eden problemler ancak miraç değerleriyle aşılacaktır. İnsanlık, ahlakına, hukukuna, sorumluluğuna kısacası insanlığına sahip çıktığında yeryüzünün şerefli halifesi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin, gönül coğrafyamızın, yurt dışındaki vatandaşlarımızın, alem-i İslam'ın Miraç Kandili'ni bir kez daha tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin paslanan ruhlara cila, zehirlenen zihinlere deva, parçalanan yüreklere şifa olmasını yücelerin yücesi Rabb'imizden niyaz ediyorum."