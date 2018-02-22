Minik karatecilerden Mehmetçiğe destek

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaplı Yurt Müdürlüğü'nün önünde bir araya gelen öğrenciler, burada harekata katılan askerler ve şehitler için dua etti.

Daha sonra okul binası gelen ve Türk bayrağı açan 36 öğrenci, ay-yıldız figürü oluşturdu.

Yurt Müdürü Erhan Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, harekata katılan askerlerin sağ salim memleketlerine dönmelerini dilediklerini söyledi.

Mehmetçik'in harekattan zaferle dönmesi için öğrencilerin Fetih Suresi'ni okuduğunu ifade eden Yavaş, şöyle konuştu:

"Yurtta kalan öğrencilerimiz, Afrin'de terör örgütlerine yönelik yürütülen harekata katılan Mehmetçiklerimiz için yurtta ait mescitten vakit namazlarından sonra Fetih Süresini okuyarak, dua ettiler. İlçe müftümüz de öğrencilerimizle birlikte oldu. Öğrencilerimiz ayrıca okulumuz bahçesinde kahraman Mehmetçik'imize destek amacıyla ay-yıldız oluşturdu." dedi.

Karate takımından Mehmetçik'e destek

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü karate takımında yer alan 50 öğrenci, Afrin'deki"Zeytin Dalı Harekatı'na destek için "Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonunda Başarılar Dileriz. Kalbimiz ve Duamız Sizinle" yazılı pankart açtı.

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz yaptığı açıklamada, minik karatecilerin kahraman Mehmetçik'in yanlarında olduklarını göstermek için pankart hazırladıklarını ifade etti.

Mehmetçik'in zaferle dönmesi için dua ettiklerini dile getiren Uğuz, "Tüm askerlerimize başarılar diliyoruz. Vatan, millet sevgisini her fırsatta çocuklarımıza aşılıyoruz. Çocuklarımızın vatan sevgisiyle büyümelerini istiyoruz. Minik çocuklarımızla birlikte dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız." diye konuştu.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Berfin Güner de kentteki şampiyonada kazanılan madalyaları askerlere hediye etmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA