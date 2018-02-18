Minik kalplerden Mehmetçiği duygulandıran mektuplar

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında Afrin bölgesindeki köyler, teröristlerden tek tek arındırılıyor. Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, Türkiye'nin dört bir yanından çocukların yazdığı binlerce mektup, harekata katılan askerlere güç veriyor.

Harekatın 9. gününde teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'nda görev yapan komando birliklerine ulaşan mektuplar, komutanlar tarafından okunduktan sonra askerlere dağıtılıyor.

Askerler, kaldıkları çadırların içine yapıştırdıkları duygu dolu mektupları okuyor. Görevden dönen bazı askerler, mektupları gönderen çocuklara cevap yazıyor.

"Size bol bol dua ediyorum"

Sivas Şehit Osman Yurt Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin gönderdiği mektuplar da Burseya Dağı'ndaki askerlere ulaştırıldı.

Öğrencilerden Sevdenur Koç, Türk bayrağı çizdiği ve "Kahraman Türk Ordumuza" diye başladığı mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Canım ağabeylerim, sizi çok seviyorum. Siz olmasaydınız biz yataklarımızda rahat uyuyamazdık, sizi her gün televizyonlarda izliyorum, yatmadan önce sizlere bol bol dua ediyorum. İnşallah Allah dualarımı kabul edecek ve inşallah hiçbirinizin kılına bile bir şey olmadan geri döneceksiniz. Ezan dinmez, bayrak inmez."

"Şehitler verdiniz çok üzüldüğünüzü biliyorum"

Öğrencilerden Barış Topçu ise mektubunda şunları dile getirdi:

"Sevgili asker abilerim, Afrin'de nice şehitler verdiniz ve çok üzüldüğünüzü biliyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin, size de diyorum ki Allah yardımcınız olsun, Allah size güç versin ve alçaklara güç vermesin, bol bol dua ediyorum. Hepiniz evinize döneceksiniz."

İkranur Karakuş da "Kahraman askerlerimiz" başlığıyla kaleme aldığı mektubunda, şu satırlara yer verdi:

"Afrin'de şehitlerimiz oldu fakat onların kanlarını yerde koymayacaksınız, biz size güveniyoruz, sizleri çok seviyoruz, asla pes etmeyin, şehitlerimizin kanlarını yerde koymayın. Bütün şehitler ve vatan için savaşın, üzülmeyin biz sizin arkanızdayız, bu savaşı kazanacaksınız, güçlü durun."

Mektubunda askerlerin sağlıklı şekilde dönmesini temenni eden Karakuş, "Şehitlerimiz için çok ağlıyorum. İyi ki varsınız, hepinizin ellerinden öpüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA