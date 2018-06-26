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Minik Eylül'ün kaybolmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Ankara'da sokakta oynarken kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın bulunması için arama çalışmaları sürerken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

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Minik Eylülün kaybolmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Ankara Valiliği, 22 Haziran'da Polatlı’da kaybolan Eylül Yağlıkara’nın arama çalışmalarının sürdüğünü ve olayla ilgili 1 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Polatlı ilçesi Uzunbey Mahallesi’nde kaybolan Eylül Yağlıkara isimli çocuğun kaybolması üzerine 22-25 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan arama çalışmalarına Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince keşif uçağı, drone, kadavra köpek timi, iz takip köpek timi ve motorlu yamaç paraşütleri kullanılarak devam edilmektedir. Olay ile ilgili 1 şüpheli tutuklanmış olup adli soruşturma ve arama çalışmaları devam etmektedir."

 


 

Kaynak: İHA 

Etiketler: Polatlı, eylül yağlıkara, Ankara Valiliği
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