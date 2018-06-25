Minik Eylül'ü arama çalışmaları sürüyor

Ankara Polatlı'nın kırsal mahallelerinden Uzunbeyli'de 3 gün önce kayıp ihbarının ardından jandarma ve AFAD ekipleri tarafından minik Eylül'ü bulmak için bölgede başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Özel ekip kuruldu

Önceki günlerde karadan ve havadan yapılan çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, mahalleyi ve çevresini didik didik tarıyor. Arama çalışmalarına Türk Hava Kurumu personeli de paramotorla bölgeyi havadan gözlemleyerek destek veriyor.

3 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın bulunması için özel ekip kurulmuştu.

Çocuğun ailesini ziyaret eden ve arama çalışmalarını sürdüren ekiplerle toplantı yapan Ankara Valisi Ercan Topaca, koordinasyonu sağlamak üzere bir çalışma grubu oluşturduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA