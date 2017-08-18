  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Minik Alperen'in gittiği anaokulu kapatıldı

Minik Alperen'in gittiği anaokulu kapatıldı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, okul servisinde unutulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in eğitim gördüğü özel anaokulunu kapatma kararı aldı.

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Minik Alperenin gittiği anaokulu kapatıldı

İzmir'de okul servisinde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin yürütülen idari soruşturma çerçevesinde anaokulun kapatılmasına karar verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın ardından görevlendirilen müfettişler ön raporunu tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, rapordaki değerlendirme çerçevesinde soruşturmanın detaylı olarak devam edebilmesi amacıyla özel anaokulunun kapatılması kararını aldı.

Alperen Sakin, kayıtlı değilmiş

Ön raporda, soruşturma sırasında edinilen bilgilere de yer verildi.

Olayda hayatını kaybeden Alperen Sakin'in okula resmi kaydının bulunmadığını belirleyen müfettişler durumu raporda aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, öğrencinin resmi kaydının olmaması sebebiyle okul hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığına suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. 

Öte yandan, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in eğitim gördüğü özel anaokulunun müdürü hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

Etiketler: izmir, alperen sakin
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