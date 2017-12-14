Minibüste patlayıcı bulunması soruşturmasında gözaltı sayısı arttı

Polis ekiplerince, dün Bahçelievler Mahmutbey 18. Sokak'ta park halindeki beyaz renkli minibüste yapılan aramada, düzenekli şekilde 60 kilogram "rdx" türü patlayıcı ve patlayıcıyı güçlendirmek için yerleştirilmiş yüklü miktarda alüminyum tozu ele geçirilmişti.

Polis ekipleri olaya ilişkin 1 kişiyi gözaltına almış, devam eden çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde Fatih'te düzenlenen operasyonda ise 1 kişi daha yakalanmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 3'ü kadın 7 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüphelilerin sayısı 9'a çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı bomba yüklü minibüsle sansasyonel eylem gerçekleştirmeyi planlayan ve dünkü operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi 2 kişiyle irtibatlı olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA

