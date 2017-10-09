Minibüsler çarpıştı: 9 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün, park halindeki bir minibüse çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Abit Yüksel (42) yönetimindeki 27 DT 462 plakalı minibüs, arıza yaptığı için emniyet şeridinde park halinde bekleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 S 6284 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Kazada, minibüs şoförü Yüksel ile aynı araçta bulunan tarım işçileri Fatma (53), İbrahim (45), Rukiye (19) ve Hatice Yüksel (19), Zekiye Fidan (49), Halil Akar (24), Arife Arı (18) ve N.Ş.A. (15) yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bu kazada ise sürücülerden Hüseyin Tubadan hafif yaralandı. AA