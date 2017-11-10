  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Minibüsle kaçmaya çalışan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Minibüsle kaçmaya çalışan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında yol kontrol ve aramasında güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak minibüsle kaçan terörist etkisiz hale getirildi.

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Minibüsle kaçmaya çalışan PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde başlatılan "Bayrak-67 Şehit Jandarma Er Kadir Görgülü Operasyonu" kapsamında yol kontrol ve arama faaliyeti yürüttü.

Güvenlik güçleri, Lice ilçesine bağlı Esenli köyünde bir minibüse "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak bölgeden minibüsle kaçan "Berxwedan Şoreş" kod adlı Veysel Demiral isimli terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Teröristin, terör örgütü üyeliğine ilişkin 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu belirtildi. Minibüste, el bombası, 5 şarjör, 150 fişek, 25 çuval erzak ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Diyarbakır, lice, PKK
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