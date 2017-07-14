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Minibüs uçuruma yuvarlandı : 4 ölü, 9 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan minibüsteki 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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Minibüs uçuruma yuvarlandı : 4 ölü, 9 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan minibüsteki 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Mehmet Pelit yönetimindeki minibüs, Dokumacılar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ekipler ve çevredekilerin yardımıyla güvenli bölgeye çıkarıldı.

Araçta bulunan Emin Yaralı, Saime Kuri ve Hatice Cömert, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ayşe Kara ise Yusufeli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 9 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Pelit'in, Dokumacılar köyünün muhtarı olduğu öğrenildi. 

Etiketler: trafik Kazası, artvin kaza, artvin
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