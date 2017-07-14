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Minibüs uçuruma yuvarlandı : 3 ölü, 10 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan minibüsteki 3 kişi öldü, 10 kişi ise yaralandı.

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Minibüs uçuruma yuvarlandı : 3 ölü, 10 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan minibüsteki 3 kişi öldü, 10 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Pelit yönetimindeki 08 M 9130 plakalı minibüs, Dokumacılar Köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla güvenli bölgeye çıkarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre, araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler: artvin, artvin kaza, trafik Kazası
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