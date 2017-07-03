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Minibüs trambüs direğine çarptı: 19 yaralı

Malatya'da minibüsün trambüs direğine çarptığı kazada 19 kişi yaralandı.

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Minibüs trambüs direğine çarptı: 19 yaralı

Malatya'da minibüsün trambüs direğine çarptığı kazada 19 kişi yaralandı.

Mehmet Akdemir idaresindeki 23 DT 833 plakalı minibüs, Malatya-Elazığ karayolunun 7. kilometresinde trambüs direğine çarptı.

Kazada şoför ile araçtaki 18 yolcu yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Malatya-Elazığ karayolu minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Etiketler: malatya, trafik Kazası
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