Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kelkit-Erzincan arası yolcu taşımacılığı yapan Hacı Mehmet Yılmaz idaresindeki 29 M 332 plakalı minibüs, Kelkit-Erzincan karayolundaki Kelkit Devlet Hastanesi önünde, ana yola çıkmaya çalışan Ömer Şimşek'in kullandığı 34 UY 2130 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Şimşek (72), kaldırıldığı Kelkit Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü Yılmaz (55) ile yolcular Nihal Akan (20), Hasan Meral (72), Fatma Tok (47), Celal Polat (74), Burak Ağırman (18), Beyza Karakısa (11) ve Ayten Kandal (49), Gümüşhane ve Kelkit devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.